Wohnungsnot: Frankfurt schickt Forderungsliste an Land

Wohnhaus im Stadtteil Bornheim in Frankfurt am Main. Foto: Frank Rumpenhorst

Wohnhaus im Stadtteil Bornheim in Frankfurt am Main. Foto: Frank Rumpenhorst

Frankfurt/Main/Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Stadt Frankfurt bittet das Land um Hilfe bei der Bekämpfung der Wohnungsnot in der stark wachsenden Metropole. Bis 2030 würden fast 100 000 zusätzliche Wohnungen gebraucht, schreibt Planungsdezernent Mike Josef (SPD) in einem Brief an CDU und Grüne im Landtag, der der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegt: «Wir sehen daher die künftige Landesregierung und auch die Fraktionen im Hessischen Landtag in der Pflicht, Frankfurt bei der nachhaltigen Gestaltung des Wachstums und dem Erhalt von bezahlbarem Wohnraum aktiv zu unterstützen.»