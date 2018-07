Wohnungspreise steigen stark: Frankfurt an der Spitze

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Immobilienboom treibt die Preise für Wohnungen und Häuser in Hessen vielerorts weiter nach oben. 2017 wurden Kaufverträge im Wert von 22,4 Milliarden Euro abgeschlossen - 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei lag die Zahl der Abschlüsse mit 66 000 zugleich um 3000 unter dem Vorjahr. Das zeigt der Immobilienmarktbericht des Landes Hessen, der am Freitag in Wiesbaden veröffentlicht wurde.