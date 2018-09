Wohnungswirtschaft: Zuschüsse für Sozialwohnungen erhöhen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bekräftigte das Ziel der Ampel-Regierung - «gutes Wohnen in Stadt und Land für alle Menschen». Besonders gehe es darum, steigenden Mietpreisen in Städten und dem Leerstand auf dem Land entgegenzuwirken. Ein weiteres Ziel sei, die Anzahl der geförderten Wohnungen weiter zu steigern.

Der VdW südwest diskutierte am Dienstag auf dem Verbandstag in Ingelheim über aktuelle wohnungspolitische Herausforderungen in Hessen und Rheinland-Pfalz. Der Verbandstag dauert noch bis zu diesem Mittwoch. Oberthema ist die Angleichung der Lebensverhältnisse in der Stadt und auf dem Land. Hierfür fordert der VdW südwest die Stärkung von mittelgroßen Städten, den Ausbau der digitalen Infrastruktur sowie die Förderung des sozialen Wohnungsbaus.



Der VdW südwest ist ein Regionalverband des GdW Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Er vertritt die Interessen von rund 200 privaten und öffentlichen Unternehmen der Wohnungswirtschaft in Hessen und dem südlichen Rheinland-Pfalz mit etwa 400 000 Wohnungen.