Wohnungswirtschaft fordert mehr Stellen in Bauämtern

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zur Beschleunigung des Wohnungsbaus in Hessen hat die Immobilienwirtschaft zusätzliche Stellen in den Bauämtern verlangt. In den vergangenen 25 Jahren seien in den Kommunen 40 Prozent des Personals für Bauangelegenheiten abgebaut worden, kritisierte am Dienstag in Frankfurt der Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft (VdW).