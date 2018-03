Wolken, Regen und sogar Schnee: Unfreundliches Osterwetter

Offenbach (dpa/lhe) - Immer warm anziehen und den Regenschirm bereit halten - so könnte die Empfehlung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für die Osteiersuche am Sonntag lauten. In Hessen rechnen die Meteorologen mit wechselhaftem Wetter am Ostersonntag und nur wenig Sonnenschein. Meist ist es stark bewölkt mit schauerartigen Regenfällen. Im Hochland könnte es sogar schneien, hieß es am Donnerstag. Die Temperaturen erreichen höchstens sieben bis zehn Grad, in den Mittelgebirgen steigt das Thermometer nicht höher als drei bis sechs Grad.