Wolken und Gewitter vertreiben die Sonne

Offenbach (dpa/lhe) - Die Sonne muss sich am heutigen Samstag in Hessen vorübergehend Wolken und Gewittern mit Unwetterpotenzial geschlagen geben. Der Tag beginnt zwar wieder warm und sommerlich, doch im Laufe des Tages ziehen von Westen her immer mehr Wolken herein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Schon ab der Mittagszeit kommen Schauer und auch kräftige Gewitter auf, die Starkregen, Hagel und schwere Sturmböen bringen können. Mit 29 bis 33 Grad wird es minimal kühler als in den letzten Tagen.