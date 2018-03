Wolkig und regnerisch an Ostern

Offenbach (dpa/lhe) - Das Ostereiersuchen dürfte in diesem Jahr in Hessen von durchwachsenem Wetter begleitet werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach kündigte am Mittwoch für die nächsten Tage einen überwiegend wolkigen Himmel und etwas Regen an. Es bleibt bei Temperaturen um zehn Grad.