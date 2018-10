Wucherpfennig: Hochschule soll Ort für Diskussionen bleiben

Wucherpfennig war beim Vatikan wegen liberaler Äußerungen über Homosexuelle und Frauen in der Kirche in eine zwei Jahre zurückliegenden Interview in Kritik geraten. Ein Vatikansprecher hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, das Prüfungsverfahren im Fall des Jesuiten und Theologieprofessors laufe noch.

Zahlreiche Theologen, Pfarrer und Bistumsvertreter hatten sich hinter Wucherpfennig gestellt und seinen Verbleib im Amt gefordert. Der Frankfurter Kirchendezernent Uwe Becker sagte am Montag, er hoffe sehr «auf die notwendige Einsicht in Rom» und die Bestätigung Wucherpfennigs. «Gerade in einer für die katholische Kirche nicht einfachen Zeit sollte auch Rom die richtigen Zeichen setzen», betonte er. Wucherpfennig leite als Hochschulrektor und Priester «überzeugend Antworten für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts aus der Lehre» ab.