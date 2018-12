Würth-Entführung: Auch Nebenklage geht in Revision

Gießen (dpa/lby) - Nach dem Freispruch im Entführungsfall Würth will auch die Nebenklage das Urteil des Landgerichts im hessischen Gießen prüfen lassen. Die Nebenklage, die die Familie des Entführungsopfers Markus Würth vertritt, habe am Montagabend Revision eingelegt, teilte ein Gerichtssprecher am Dienstag mit. Das hatte zuvor die Staatsanwaltschaft ebenfalls getan. Nun muss sich der Bundesgerichtshof in Karlsruhe (BGH) mit dem Fall befassen.