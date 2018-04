Würzburger Bahnhof kurz vor Gartenschau endlich barrierefrei

Würzburg (dpa/lby) - Wenige Tage vor Beginn der Bayerischen Landesgartenschau ist der Würzburger Bahnhof nun auch barrierefrei. Der ICE-Halt in Unterfranken gehörte bisher zu den wenigen in Deutschland, in denen Menschen mit Rollstuhl, Kinderwagen oder viel Gepäck nur mit viel Anstrengung zu ihren Zügen kommen konnten. Mit der Inbetriebnahme am Montag sind nun vier von sechs Bahnsteigen barrierefrei erreichbar. Bis Mitte 2021 soll der Ausbau abgeschlossen sein. Die im Herbst 2015 begonnene Baumaßnahme kostet der Deutschen Bahn zufolge rund 61 Millionen Euro. Das Geld kommt von Bund, Land und Bahn. Es wurde investiert in neue Bahnsteige, Aufzüge und eine neue Unterführung.