Wutausbruch auf der A 45: Autofahrer verletzt Bauarbeiter

Herborn/Offenbach (dpa) - Aus Wut über eine Baustelle auf der Autobahn soll ein Autofahrer einen Arbeiter beschimpft und verletzt haben. Der bisher unbekannte Mann musste am Dienstagnachmittag auf der A 45 zwischen Herborn-Süd und der Rastanlage «Katzenfurt» vor einem Anhänger der Arbeiter stoppen, die gerade dabei waren, Warnbaken abzubauen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Darauf habe er durch das Fenster einen Arbeiter beschimpft und ihn mit einem Gegenstand beworfen. Der Arbeiter erlitt den Angaben zufolge eine Platzwunde am Kopf und eine Verletzung am Auge, da seine Brille kaputtging. Der 45-Jährige aus dem rheinland-pfälzischen Hasselbach (Rhein-Hunsrück-Kreis) musste im Krankenhaus behandelt werden.