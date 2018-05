ZDF-Studie zur Lebensqualität: Frankfurt führt in Hessen

Mainz/Frankfurt (dpa/lhe) - Von allen Regionen in Hessen lässt es sich nach einer deutschlandweiten ZDF-Studie am besten in Frankfurt sowie im Rheingau-Taunus-Kreis leben. Die Rhein-Main-Metropole erhielt in der Erhebung des Prognos-Instituts 185 von 300 möglichen Punkten. Dies bedeutet bundesweit Platz 57. Am besten schnitt Frankfurt bei Freizeit und Natur ab, wo 72 von 100 möglichen Punkten erzielt wurden - hier erhielten nur elf Städte oder Kreise in Deutschland eine bessere Bewertung. Abstriche gab es für Frankfurt bei Gesundheit und Sicherheit (55) sowie Arbeit und Wohnen (59).