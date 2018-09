Zahl der Badetoten in Hessen deutlich gestiegen

Frankfurt/Bad Nenndorf (dpa/lhe) - Die Zahl der in Hessens Seen, Flüssen und Schwimmbädern ertrunkenen Menschen ist in diesem Jahr deutlich gestiegen. Bis August dieses Jahres seien 35 Badetote und damit 21 mehr als im Vergleichszeitraum 2017 gezählt worden, teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mit. Auch bundesweit ist die Zahl deutlich gestiegen, und zwar um fast 50 Prozent auf 445 Badetoten. «Die Ursachen vieler Ertrinkungsfälle sind Leichtsinn, das Überschätzen der eigenen Leistungsfähigkeit, eine zu hohe Risikobereitschaft sowie insbesondere das Baden an unbewachten Stellen», sagte der DLRG-Präsident Achim Haag.