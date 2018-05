Zahl der Banküberfälle in Hessen sinkt drastisch

Wiesbaden (dpa/lhe) - Steigende Sicherheitsvorkehrungen haben Banküberfällen in Hessen fast den Garaus gemacht. Die Zahl der Fälle sei in den vergangenen knapp 20 Jahren von 180 auf 16 im Jahr 2017 gesunken, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts (LKA) in Wiesbaden am Mittwoch. Das ist ein Tiefststand. Und von diesen Banküberfällen seien zwölf aufgeklärt worden. Ein Grund für die Entwicklung ist laut LKA die technische Aufrüstung der Kreditinstitute. Zuvor hatte hessenschau.de über das Thema berichtet.