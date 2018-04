Zahl der Behandlungsfehler in Hessen leicht rückläufig

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Zahl der Behandlungsfehler in Krankenhäusern und Praxen in Hessen ist im vergangenen Jahr nach Angaben der Landesärztekammer zurückgegangen. In 106 Fällen stellte die Gutachter- und Schlichtungsstelle der Kammer Behandlungsfehler fest, sagte Kammerpräsident Gottfried von Knoblauch zu Hatzbach am Mittwoch. Ein Jahr zuvor waren es 126 Behandlungsfehler in Hessen gewesen.