Zahl der Geburten in Hessen leicht gestiegen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Gegen den Bundestrend haben Frauen in Hessen 2017 etwas mehr Babys geboren als 2016. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden auf Basis vorläufiger Zahlen am Freitag mitteilte, stieg die Zahl der lebend Neugeborenen in Hessen im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2016 um 0,4 Prozent auf 61 002 Kinder. Bundesweit sank die Zahl im Vergleich zu 2016 um 0,9 Prozent auf rund 792 000 Neugeborene.