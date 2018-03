Zahl der Neueintritte nimmt nach Stichtag für GroKo-Votum ab

Der Stichtag für das Mitgliedervotum war am 6. Februar. Die Jugendorganisation der SPD, die Jusos, hatte dafür geworben, in die SPD einzutreten und so die Beteiligung an einer Bundesregierung mit der Union zu stoppen. Beim Mitgliedervotum sprachen sich zwei Drittel für die große Koalition aus. Die Hessen-SPD verzeichnete in den ersten beiden Monaten 320 Austritte, im Vorjahreszeitraum waren es mit 326 nahezu genausoviele gewesen. Nach eigenen Angaben hat der SPD-Bezirk Hessen-Süd aktuell 35 847 Mitglieder, Hessen-Nord 18 135. Dies ergibt für das ganze Land eine Zahl von 53 982.