Zahl der Verkehrstoten im Mai leicht gesunken

Wiesbaden (dpa/lhe) - Auf den Straßen Hessens sind im Mai 15 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Insgesamt starben in den ersten fünf Monaten des Jahres 79 Menschen, wie das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Damit ging die Zahl der Verkehrstoten zwischen Januar und Mai im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (85) leicht zurück.