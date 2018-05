Zahl der Verletzten bei Brand in Flüchtlingsheim erhöht sich

Groß-Umstadt (dpa/lhe) - Bei einem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Groß-Umstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sind mehr Menschen verletzt worden als zunächst angenommen. Neun Verletzte seien infolge einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitag. Nach dem Brand am Donnerstagabend war zunächst von sieben Verletzten die Rede. Die Brandursache war weiter unklar.