Zahl der Wohnungseinbrüche geht zurück

Die Zahl der Wohnungseinbruchsdiebstähle ist in Hessen und Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr gesunken. In Hessen von 10 405 auf 8287 (minus 20,4 Prozent). Der Anteil der Einbruchsversuche (4118) stieg dagegen um 49,7 Prozent. In Rheinland-Pfalz ging die Zahl der Einbrüche um 1910 beziehungsweise 28,3 Prozent auf 4834 zurück. Die Versuche beliefen sich auf 2301, 2016 waren es 3222.