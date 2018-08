Zahl der frisch Vermählten erstmals seit 2013 rückläufig

Wiesbaden (dpa/lhe) - Erstmals seit 2013 haben im vergangenen Jahr weniger Menschen in Hessen geheiratet als noch im Vorjahr. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, schlossen die Standesämter 29 300 Ehen - 1,4 Prozent weniger als 2016. Bei mehr als zwei Dritteln der frisch vermählten Paare waren im vergangenen Jahr beide Partner ledig. Bei zwölf Prozent der Ehen hatten sowohl Braut als auch Bräutigam mindestens eine Scheidung hinter sich.