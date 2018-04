Zahl der neuen Auszubildenden im Saarland sinkt stark

Wiesbaden (dpa) - Entgegen dem Bundestrend haben im Saarland deutlich weniger Jugendliche eine Ausbildung begonnen. 2017 schlossen dort 6300 junge Menschen einen Lehrvertrag ab, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Das war laut der vorläufigen Zahlen ein Rückgang von 3,2 Prozent gemessen am Vorjahr. Damit verbuchte das Saarland das größte Minus unter allen Bundesländern.