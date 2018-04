Zahlreiche zerkratzte Autos: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Obertshausen/Offenbach (dpa/lhe) - Seit Monaten hat er wahllos Autos zerkratzt - nun hat die Polizei den mutmaßlichen Täter geschnappt: ein 44 Jahre alter Mann aus Obertshausen. Er soll seit dem vergangenen September vor allem rund um den S-Bahnhof in Obertshausen (Landkreis Offenbach) mehr als hundert geparkte Autos beschädigt haben. Mehrere zehntausend Euro Schaden sind dadurch entstanden, wie die Polizei in Offenbach am Freitag mitteilte. Der 44-Jährige räumte bei seiner Festnahme die Taten ein. Er war den Ermittlern bereits am Mittwoch ins Netz gegangen, nachdem er auf frischer Tat beobachtet worden war. Warum der Mann die Autos beschädigte und wie viele es genau waren, war zunächst unklar.