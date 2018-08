Zahlungsversuch mit Münzrolle: Kunde wirft mit Feuerzeug

Wetzlar (dpa/lhe) - Ein Mann ist im Wetzlarer Bahnhof ausgeflippt und hat eine Verkäuferin mit einem Feuerzeug und einen Passanten mit Kleingeld beworfen. Die 40-jährige Verkäuferin wurde dabei am Donnerstagabend leicht verletzt, wie die Bundespolizei in Kassel am Freitag berichtete. Der 40-Jährige wollte in einem Geschäft mit einer Rolle 5-Cent-Münzen bezahlen. Als die Verkäuferin das ablehnte, verlor der Kunde die Kontrolle, wurde ausfallend und warf das Feuerzeug auf die Frau. Auf dem Bahnhofsvorplatz wurde der Mann vorläufig festgenommen.