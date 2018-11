Zahnbürsten im Wert von mehr als 100 000 Euro gestohlen

Knüllwald (dpa/lhe) - Tausende elektrische Zahnbürsten im Wert von mehr als 100 000 Euro haben Diebe aus einem Lastwagen gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten die Täter die Zahnbürsten auf einem Rastplatz bei Knüllwald (Schwalm-Eder-Kreis) in der Nacht von Samstag auf Sonntag erbeutet. Sie schlitzten die Plane des Aufliegers an mehreren Stellen großflächig auf.