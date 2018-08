Zehn Jahre Artenvielfalt und Klima an Senckenberg-Institut

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Seit zehn Jahren befasst sich das Senckenberg Forschungszentrum Biodiversität und Klima mit Klimaveränderungen und ihren Auswirkungen auf Tier- und Pflanzenarten. Die Experten des Instituts «arbeiten an Beiträgen zur Lösung von globalen Herausforderungen wie etwa dem Insektensterben», sagte der hessische Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) am Mittwoch beim Festakt zum zehnjährigen Bestehen in Frankfurt. Das Institut nahm am 1. Juli 2008 seine Arbeit auf.