Zehn Jahre Haft für tödlichen Schuss auf Drogendealer

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zehn Jahre nach dem tödlichen Schuss auf einen Drogendealer sind die beiden Täter am Dienstag vom Landgericht Frankfurt zu jeweils zehn Jahren Haft verurteilt worden. Die Schwurgerichtskammer ging von Raub mit Todesfolge aus, weil es sich nicht habe widerlegen lassen, dass der Schuss aus Versehen abgegeben worden sei. Die heute 34 und 32 Jahre alten Iraner hatten den damals 22 Jahre alten Dealer im Januar 2007 ans Niddaufer in Frankfurt-Rödelheim gelockt, wo sie ihm Heroin ohne Bezahlung abnehmen wollten. «Die Tötung war nahe am Vorsatz», sagte die Vorsitzende Richterin.