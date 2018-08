Zehn Jahre Point Alpha Stiftung: Festakt

Rasdorf (dpa/lhe) - Die Point Alpha Stiftung feiert am (heutigen) Sonntag ihr zehnjähriges Bestehen in der Grenzgedenkstätte im osthessischen Rasdorf. Nach einem ökumenischen Gottesdienst und einer Führung durch die Ausstellung «Every Day Life» zum deutsch-amerikanischen Alltag beginnt um 14.00 Uhr der Festakt. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und sein Thüringer Amtskollege Bode Ramelow (Linke) wollen sich bei einer Podiumsdiskussion austauschen. Es geht um eine Bilanz zum Stiftungsbestehen und einen Blick in die Zukunft des Lern- und Erinnerungsortes an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze.