Zehn Jahre Rente von verstorbener Mutter kassiert

Die Angeklagte hatte die Vorwürfe unter Tränen gestanden. Sie sei nach dem Tod ihrer Mutter in einer finanziell ausweglosen Situation gewesen, weil sie die Überführung der in Italien gestorbenen Mutter in ihre türkische Heimat und die dortige Beisetzung habe bezahlen müssen. Schon damals habe ihr lediglich Sozialhilfe zur Verfügung gestanden, nachdem sie von ihrem Ehemann verlassen worden sei.

Das Gericht wertete diese Umstände strafmildernd, wollte jedoch der Forderung der Verteidigung nach einem Freispruch nicht folgen. Die Amtsrichterin verwies allerdings auf die uneinheitliche Rechtsprechung höherer Gerichte in vergleichbaren Fällen, in denen keine «Garantenstellung» und deshalb auch kein Betrug festgestellt worden sei. Der Staatsanwalt hatte einen Gefängnisaufenthalt von zweieinhalb Jahren für die Angeklagte beantragt.