Zehn Wochen Pause: Wetzlars Rüdiger mit Kahnbeinbruch

Nach dem Ausfall von Björnsen und Weissgerber war der gebürtige Alsfelder aus der U23 des Clubs in die erste Mannschaft hochgezogen worden und hatte in den vergangenen beiden Pflichtspielen im DHB-Pokal und der Bundesliga überzeugt. Er erzielte insgesamt neun Treffer. «Sein Ausfall ist extrem bitter, für ihn und auch für uns», sagte HSG-Geschäftsführer Björn Seipp. «Es ist unfassbar und kaum noch in Worte zu fassen, was uns da gerade widerfährt. So viel Verletzungspech in kürzester Zeit habe ich noch nicht erlebt.»