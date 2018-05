Zehntausende Fans zu Elektro-Festival erwartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit Zehntausenden Partygästen beherbergt Frankfurt Anfang Juni wieder den «größten Club der Welt». Vom 1. bis 3. Juni findet in der Commerzbank-Arena und im angrenzenden Stadion-Bad das Techno- und House-Festival «World Club Dome» statt. Mehr als 200 DJs legen auf, darunter Szene-Größen wie Sven Väth, Robin Schulz, Steve Aoki und Martin Garrix, wie die Organisatoren am Freitag in Frankfurt mitteilten.