Zehntausende bei Festumzug zum Weinlesefest in Neustadt

Neustadt (dpa) - Mit Zehntausenden Schaulustigen am Straßenrand und der frisch gewählten Weinkönigin Carolin Klöckner ist der große Winzerfestumzug in Neustadt/Weinstraße über die Bühne gegangen. Bei sommerlichen Temperaturen feierten am Sonntag neben Trachtenvereinen auf bunt geschmückten Wagen auch viele Fußgruppen den Rebensaft. Der 6,5 Kilometer lange Umzug durch das Stadtzentrum gilt als Höhepunkt des Weinlesefestes, das alljährlich in Neustadt gefeiert wird.