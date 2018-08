Zelle angezündet: Weitere zweieinhalb Jahre für Häftling

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen Brandstiftung in seiner Zelle ist ein langjährig Inhaftierter am Donnerstag vom Amtsgericht Frankfurt zu weiteren zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der 32-Jährige hatte im August vergangenen Jahres in seinem Haftraum in der Frankfurter Vollzugsanstalt mehrere Kleidungsstücke zusammengerafft und mit einem Feuerzeug angezündet. Das Rauchen war ihm in der Zelle erlaubt worden. Durch das Feuer kam es zu einer größeren Rauchentwicklung, die auch auf Gemeinschaftsräume und weitere Haftzellen übergriff. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.