Zeltlager der Feuerwehr in Nordhessen geräumt

Calden (dpa/lhe) - Nach heftigem Regen und Unwetterwarnungen ist im nordhessischen Calden ein Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr geräumt worden. Rund 500 Kinder im Alter zwischen 10 und 16 Jahren hätten am Samstag etwa eine Stunde in einer nahegelegenen Sporthalle ausharren müssen, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag mit. Dann sei das Zeltlager fortgesetzt worden. Es sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Im etwa 15 Kilometer entfernt liegenden Hofgeismar habe es wegen Starkregens mehrere Einsätze der Feuerwehr gegeben. Zunächst hatten Medien darüber berichtet.