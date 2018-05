Zentraler S-Bahn-Tunnel erneut gesperrt

Frankfurt/Main (dpa) - Der zentrale S-Bahn-Tunnel unter der Frankfurter Innenstadt ist am Donnerstagmorgen gesperrt worden. «Wie angekündigt, haben hier die Bauarbeiten begonnen», sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Vier Tage lang fahren die S-Bahnlinien S1 bis S6 sowie die S8 und S9 die Haltestellen in der City - Taunusanlage, Hauptwache, Konstablerwache, Ostendstraße und Lokalbahnhof - nicht an. Am Montag (14. Mai) um 4.00 Uhr wird die Sperrung wieder aufgehoben. Fahrgäste können als Ersatzverkehr Busse sowie U- und Straßenbahnen nutzen, die auf vielen Linien häufiger fahren.