Zentraler S-Bahn-Tunnel wird wieder freigegeben

Frankfurt/Main (dpa) - Nach einer viertägigen Sperrung soll von diesem Montag an im Frankfurter S-Bahn-Verkehr wieder alles wie gewohnt laufen. Der zentrale Tunnel unter der City wird planmäßig um 04.00 Uhr früh wieder freigegeben. Er war seit dem frühen Donnerstagmorgen gesperrt, damit eine neue Signaltechnik getestet werden kann, die ab Herbst die Kontrolle über den störanfälligen S-Bahn-Verkehr übernehmen soll. In insgesamt vier großen Bauphasen wird das Projekt umgesetzt, die erste begann im Juli 2015. Das Stellwerk soll nach den Plänen der Deutschen Bahn und des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) nach den Sommerferien in Betrieb gehen.