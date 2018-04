Zentrum für Telemedizin geht an den Start

Gießen (dpa/lhe) - Das Land Hessen will die digitalen Möglichkeiten im Gesundheitswesen voranbringen - mit einem landesweiten «Kompetenzzentrum für Telemedizin und E-Health». Das Zentrum, das Ideen und Projekte in dem Bereich bündeln soll, wird heute in Gießen eröffnet. Daran beteiligt sind die Technische Hochschule Mittelhessen sowie die Universität Gießen. Die Einrichtung hat nach Angaben des Sozialministeriums auch eine beratende Funktion, etwa wenn es darum geht, telemedizinische Angebote in der Praxis umzusetzen. Themenschwerpunkte seien unter anderem der Datenschutz sowie Sicherheitsfragen.