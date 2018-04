Zeuge meldet Geldtransporter-Fahrer mit Mundschutz

Stadtallendorf (dpa/lhe) - Ein Geldtransporter-Fahrer mit Mundschutz hat nahe Stadtallendorf die Polizei auf den Plan gerufen. Ein Zeuge habe den maskierten Mann am Mittwochvormittag in seinem Fahrzeug auf einem Wirtschaftsweg neben der Bundesstraße 454 entdeckt, teilte die Polizei in Marburg mit. Einen Überfall oder Diebstahl konnten die Beamten jedoch rasch ausschließen. Schließlich ermittelten sie das zuständige Unternehmen und erfuhren, dass der Fahrer aus gesundheitlichen Gründen einen Mundschutz tragen muss. «Fazit: Viel Aufregung um nichts», kommentierte die Polizei. Sie bedankte sich dennoch bei dem Zeugen, da er nicht weggeschaut, sondern seine Beobachtungen gemeldet habe.