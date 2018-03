Zeuge sagte nicht alles aus: Neun Monate auf Bewährung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Als Zeuge hatte ein Mann in einem Prozess um versuchten Totschlag wichtige Details für sich behalten. Deswegen verurteilte das Amtsgericht Frankfurt den 27-Jährigen am Donnerstag zu neun Monaten Haft auf Bewährung. Der Mann war seinerzeit von der Schwurgerichtskammer unter Eid genommen worden, so dass das Amtsgericht nun auf Meineid in einem minderschweren Fall erkannte.