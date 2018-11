Zeugen melden sich nach angeblicher Fahrerflucht

Butzbach/Friedberg (dpa/lhe) - Nach einem angeblichen Unfall mit Fahrerflucht in Butzbach haben sich der Polizei zufolge viele Zeugen gemeldet. Der Fall sei aber weiterhin nicht abschließend geklärt, sagte eine Sprecherin am Dienstag in Friedberg. Die Beamten hatten am Vortag einen Zeugenaufruf gestartet, weil Zweifel an der Version eines verletzten Zwölfjährigen zum Unfallhergang aufkamen. Der Junge hatte der Polizei gesagt, er sei am Montagmorgen von einem Auto angefahren worden, der Fahrer soll geflüchtet sein. Die Beamten suchten daraufhin nach dem Fahrer und nach Zeugen. Es sei noch unklar, wie sich der Junge verletzt haben könnte.