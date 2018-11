Zigarette fällt: Mann fährt in Gegenverkehr

Ein Rettungswagen der Malteser fährt am 08.12.2016 in Freiburg (Baden-Württemberg) mit Blaulicht durch die Nacht. Foto: Patrick Seeger/Archiv

Raunheim (dpa/lhe) - Weil er vermutlich eine heruntergefallene Zigarette aufheben wollte, ist ein Autofahrer in Raunheim in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte der 34-jährige Fahrer am Mittwochabend frontal in den entgegenkommenden Wagen eines 44-jährigen Mannes, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die beiden Autos wurden gegen eine Laterne gedrückt, die dabei zerstört wurde. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 11 000 Euro. Nach dem Unfall sprang der Hund des 34-Jährigen aus dem Auto und lief auf eine nahegelegene Bundesstraße, wo er überfahren wurde und starb.