Zigaretten-Lkw und Auto fangen Feuer auf Autobahn

Hochheim am Main (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit einem Lastwagen und vier Autos auf der Autobahn 671 bei Hochheim ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Der mit Zigaretten beladene Lkw und eines der Autos gingen am Montag in Flammen auf, wie die Polizei berichtete. Die Beamten sperrten die Autobahn zwischen Hochheim-Süd und Hochheim-Nord in Fahrtrichtung Wiesbaden komplett.