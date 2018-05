Zigarettendieb stößt Detektiv in Baugrube

Der 30-Jährige soll am Montag in Friedberg mehrere Zigarettenschachteln in seine Jacke gesteckt und ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen haben. Zwei Ladendetektive hatten den Mann beobachtet, erfolglos angesprochen und dann bis auf die Straße verfolgt.

Bei einer Baustelle rangen die Detektive und der Tatverdächtigen miteinander, wie die Staatsanwaltschaft berichtete. Ein Detektiv fiel in eine ein Meter tiefe Baugrube und wurde leicht verletzt, dem anderen wurde das Handgelenk gebrochen. Passanten hielten den Tatverdächtigen fest und übergaben ihn der Polizei.