Zirkuspony stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

Ortenberg (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist im Wetteraukreis ein Pony ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Freitagmorgen auf einer Bundesstraße zwischen Eckartsborn und Ortenberg, als das Tier über die Fahrbahn und vor das Auto eines 52-Jährigen lief. Es war zuvor auf unbekannte Weise aus einem Zirkus in Ortenberg ausgebüxt. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.