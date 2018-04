Zöllner stellen am Flughafen über 220 000 Zigaretten sicher

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zöllner haben am Flughafen Frankfurt mehr als 220 000 unverzollte Zigaretten und 800 Zigarillos sichergestellt. Der verhinderte Steuerschaden wird auf rund 44 500 Euro geschätzt, teilte eine Zollsprecherin am Freitag mit. Ein Reisender aus Angola sei bereits am 20. März im grünen Zollausgang für Reisende mit anmeldefreien Waren nach der Ankunft in Frankfurt kontrolliert worden. Im Rucksack und in drei Reisetaschen des Mannes fanden die Beamten mehr als 56 000 unverzollte Zigaretten.