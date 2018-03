Zoll beschlagnahmt am Frankfurter Flughafen 188 Plagiate

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Zoll hat am Frankfurter Flughafen 188 Wasserpfeifen aus dem Verkehr gezogen, die mit einem nachgemachten Markenlogo bedruckt waren. Nach Angaben des Hauptzollamts zeigten sie das Symbol eines Schnellrestaurants. «Die Verwendung fremder Logos soll den Absatz des eigenen No-Name-Produktes fördern», sagte eine Zoll-Sprecherin am Freitag in Frankfurt. Die Wasserpfeifen kamen mit einer Luftfrachtsendung aus Indien und waren an eine Spedition im Rhein-Main-Gebiet adressiert. Das Hauptzollamt Frankfurt hat 2016 Plagiate im Wert von mehr als 41 Millionen Euro beschlagnahmt.