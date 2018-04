Zoll informiert über Funde am Flughafen

2016 waren 5296 Kilo Rauschgift am größten deutschen Flughafen in Frankfurt sichergestellt worden. Mengenmäßig war das zwar weniger im Jahr davor - die Zahl der Drogenfunde selbst hatte sich aber fast verdoppelt. Grund war, dass sich der Drogenschmuggel vom Reise- in den Postverkehr verlagert hatte.

Am größten deutschen Flughafen waren 2016 weit mehr als 300 000 gefälschte Produkte beschlagnahmt worden - fast 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Die am Flughafen entdeckten Verstöße gegen den Artenschutz hingegen waren leicht zurückgegangen. Fast 17 000 Tiere wurden 2016 vom Zoll abgefangen.