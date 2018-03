Zoll kontrolliert Taxifahrer: Mehrere Beanstandungen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einer größer angelegten Kontrolle im Taxigewerbe in Frankfurt hat der Zoll bei einer Reihe von Fahrern etwas zu beanstanden gehabt. Bei insgesamt 118 kontrollierten Fahrern habe es in zwölf Fällen Hinweise darauf gegeben, dass der Mindestlohn unterschritten worden sei, teilte der Zoll am Donnerstag in Frankfurt mit. Das werde etwa mit dem Auslesen der Taxameter überprüft, um zu sehen, wie lange die jeweiligen Fahrer tatsächlich unterwegs waren.