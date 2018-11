Zoll stellt 615 gefälschte Folien für Smartphones sicher

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Den Schmuggel von 615 gefälschten Folien für Smartphones nach Großbritannien hat der Zoll am Frankfurter Flughafen verhindert. Wie der Zoll am Freitag mitteilte, seien die Folien, die man auf den Handys anbringen kann, bei einer Kontrolle einer Frachtsendung aus Shanghai am 17. September sichergestellt worden. Die Folien hätten das Originalfirmenlogo eines bekannten Herstellers getragen, dass illegal angebracht worden war, wie die Firma dem Zoll bestätigt habe. Nach Polizeiangaben wird der Wert der gefälschten Folien in Reptilien-, Glitzer-, Marmor- und Holzoptik auf rund 8000 Euro geschätzt. Die Folien sollen nun vernichtet werden.