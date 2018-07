Zoll zieht Lego-Fälschungen aus dem Verkehr

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Frankfurter Zoll hat über 50 000 gefälschte Lego-Figuren aus dem Verkehr gezogen. «Der verhinderte wirtschaftliche Schaden beträgt 25 200 Euro», sagte eine Sprecherin des Hauptzollamts am Freitag. Der Zoll hatte die verdächtige Sendung aus China schon Ende Mai abgefangen. In den 42 Paketen sollten angeblich Schlüsselanhänger sein. Doch die Fahnder fanden kleine, in Folienbeutel verpackte Kunststofffiguren. Daraufhin wurden alle Pakete geöffnet und der Inhalt gezählt. Als sich der Verdacht einer Fälschung bestätigte, seien die Figuren vernichtet worden.